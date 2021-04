A Rússia afirmou nesta terça-feira que organiza "exercícios militares" perto de sua fronteira com a Ucrânia em resposta às atividades "ameaçadoras" da Otan, no momento em que Kiev acusa Moscou de concentrar tropas em zonas limítrofes.



"Em resposta a atividades militares da Aliança (Atlântica) que ameaçam a Rússia, tomamos medidas apropriadas", disse o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, em entrevista coletiva, antes de destacar que as tropas foram deslocadas para "exercícios na fronteira oeste da Rússia".



O ministro não revelou o local exato de deslocamento das tropas, nem o número de soldados, mas indicou que os militares demonstrarão o "preparo e capacidade para garantir a segurança militar do país".



As declarações foram feitas depois que a Otan enviou sinais fortes a Moscou para tentar desativar um novo conflito na Ucrânia.