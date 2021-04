Festival de teatro de Edimburgo volta em agosto ao ar livre

O Festival de Edimburgo, o maior evento de artes cênicas do mundo, será realizado este ano de 7 a 29 de agosto, mas ao ar livre - anunciaram seus organizadores nesta terça-feira, após terem tido de cancelar a edição de 2020 pela pandemia.



"Temos o prazer de anunciar que, em agosto de 2021, o Festival Internacional de Edimburgo retornará aos palcos", disse o diretor do evento, Fergus Linehan, em um comunicado.



Para virar a página após o cancelamento da edição anterior, a primeira em mais de 70 anos, os espetáculos acontecerão em três palcos ao ar livre especialmente concebidos e instalados em locais emblemáticos da capital escocesa.



Entre as medidas que serão aplicadas como precaução contra o coronavírus, estão a separação dos assentos, a realização de apresentações mais curtas sem intervalo e a venda de ingressos sem contato.



O programa, que incluirá ópera e música clássica e contemporânea, além de teatro, será anunciado em 2 de junho, antes da abertura das bilheterias no dia 11 do mesmo mês.



Fundado em 1947, o festival atrai todos os anos cerca de 4,4 milhões de pessoas e 25.000 artistas de mais de 70 países.