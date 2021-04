A China classificou nesta terça-feira de "irresponsável" a decisão do Japão de lançar no mar mais de 1 milhão de toneladas de água tratada da central nuclear de Fukushima.



A medida "é extremamente irresponsável e irá prejudicar muito a saúde e a segurança pública no mundo, bem como os interesses vitais dos países vizinhos", denunciou a chancelaria chinesa em comunicado.