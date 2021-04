Os preços do petróleo começaram a semana em leve alta nesta segunda-feira, em um mercado que observa com atenção o equilíbrio entre oferta e demanda de óleo cru durante a pandemia.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 63,28 dólares, alta de 0,52% em relação ao fechamento anterior. Em Nova York, o barril de WTI para entrega em maio subiu 0,64%, a 59,70 dólares.



"Os preços continuam se consolidando, à espera de novos elementos", resumiu Jeffrey Halley, da Oanda. Sem eventos relevantes para definir uma tendência, os investidores se concentram na equação oferta-demanda, explicou Naeem Aslam, da Avatrade.