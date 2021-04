EUA registra déficit fiscal recorde em seis meses

O déficit fiscal dos Estados Unidos atingiu um novo recorde entre outubro de 2020 e março de 2021 devido aos gastos com planos de estímulo econômico para enfrentar a pandemia, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (12) pelo Departamento do Tesouro.



O déficit atingiu 1,7 trilhão de dólares nesses seis meses, correspondendo ao primeiro semestre do ano fiscal de 2021.



A cifra equivale a 130% ou 963 bilhões de dólares a mais que no primeiro semestre de 2020.



Um forte aumento nos gastos explodiu o déficit: os gastos aumentaram 45%, para 3,41 trilhões de dólares no período considerado.



O Congressional Budget Office (CBO) estimou em fevereiro que os Estados Unidos deveriam registrar neste ano seu segundo maior déficit fiscal desde a Segunda Guerra Mundial.