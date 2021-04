EUA afirmam que México, Guatemala e Honduras concordaram em fortalecer segurança fronteiriça

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (12) que México, Guatemala e Honduras concordaram em enviar mais tropas para reforçar a segurança de suas fronteiras, em meio a uma onda de migração irregular para os Estados Unidos, incluindo um número recorde de menores desacompanhados.



A assistente especial de imigração do Conselho de Política Nacional da Casa Branca, Tyler Moran, disse à rede MSNBC que os três países concordaram em aumentar o patrulhamento nas áreas de fronteira.



"Chegamos a acordos para que eles coloquem mais tropas em sua própria fronteira. México, Honduras e Guatemala concordaram em fazer isso", disse a assessora do presidente Joe Biden.



Isso evitará que os traficantes de pessoas e cartéis de drogas se aproveitem da situação e também protegerá os menores que viajam sozinhos, acrescentou Moran.



Ela também observou que o governo Biden trabalha com o México "para garantir sistemas de abrigo para cuidar de famílias e crianças".



Mais de 172.000 imigrantes sem documentos foram detidos em março na fronteira EUA-México, um aumento de 71% em um mês e o nível mais alto em 15 anos.



O número de menores desacompanhados aumentou 100% em um mês, para quase 19 mil, segundo os últimos dados oficiais.



Moran admitiu a crescente migração irregular para a fronteira sul, mas apontou que 60% das pessoas são rejeitadas devido às medidas de saúde pública para prevenir a propagação da pandemia de covid-19.



Ela destacou que os menores, que representam cerca de 10% dos detidos, são admitidos e o governo tenta reuni-los com seus familiares nos Estados Unidos.



"Estamos tentando transferi-los o mais rápido e com a maior segurança possível dos postos de patrulha de fronteira para as instalações de serviços humanos e de saúde e depois para os cuidados de um membro da família" nos Estados Unidos, disse ela.



Entre os motivos da migração irregular, Moran apontou a violência sofrida na região "há bastante tempo" e impactos ambientais e econômicos, como os furacões Eta e Iota em novembro, que devastaram especialmente Honduras, além de uma grande seca na Guatemala.



"Este é um problema realmente complexo e já existe há muito tempo. E é por isso que não vamos consertar as coisas da noite para o dia. Mas o presidente está levando isso muito, muito a sério", afirmou.