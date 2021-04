Biden pede calma após morte de jovem negro perto de Minneapolis

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou nesta segunda-feira (12) o falecimento "trágico" do jovem afro-americano Daunte Wright, que levou um tiro na véspera disparado pela polícia durante um controle de tráfego, pedindo que as manifestações sejam "pacíficas" após uma primeira noite de tensões.



Enquanto isso, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, decretou toque de recolher na noite desta segunda-feira, após incidentes registrados no domingo.



"Devemos ter paz esta noite", disse Frey ao anunciar a medida que vigorará entre as 19h locais e as 06h de terça-feira, e que também será adotada na vizinha Saint Paul e nos três condados da região metropolitana, incluindo o de Hennepin, onde ocorreu o incidente onde o jovem de 20 anos morreu.



A região está sob alta tensão, pois em Minneapolis é celebrado o julgamento contra Derek Chauvin, o policial branco acusado do assassinato de George Floyd no ano passado.



"Quero voltar a deixar claro: não há absolutamente nenhuma justificação, nenhuma, para os saques", declarou Biden, embora tenha dito que as manifestações pacíficas são "compreensíveis".



"Sabemos que a raiva, a dor, o sofrimento que existe na comunidade negra neste contexto é real, grave e importante", acrescentou o presidente democrata.



"Mas isso não justifica a violência", pontuou. "Deveríamos ouvir a mãe de Daunte, que pede paz e tranquilidade".



"O que aconteceu" no domingo em Brooklyn Center, subúrbio de Minneapolis, "é verdadeiramente trágico, mas acho que é preciso esperar para ver o que mostra a investigação", disse o presidente a jornalistas.



O chefe de polícia do Brooklyn Center informou que uma policial confundiu sua arma de serviço com um taser - pistola elétrica - quando atirou em Daunte Wright no domingo.



"Foi um tiro acidental que resultou na morte trágica do senhor Wright", acrescentou o chefe da polícia, que divulgou o vídeo da detenção.



Biden qualificou as imagens de "bastante explícitas. A pergunta é: foi um acidente, foi intencional? Isso será determinado por uma investigação completa".



Consultado sobre o julgamento de Derek Chauvin, o presidente disse ter a esperança "de que haja um veredicto que conte com o apoio de uma grande maioria".



Enquanto isso, os Minnesota Twins suspenderam seu jogo contra os Red Socks em Boston nesta segunda-feira por causa da morte de Wright, confirmou o clube da Grande Liga de Beisebol.