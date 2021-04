Biden: há apoio bipartidário para melhorar oferta de chips semicondutores

Enquanto a indústria americana enfrenta gargalos na oferta de chips semicondutores, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu líderes empresariais na Casa Branca nesta segunda-feira, 12, para uma reunião sobre o tema. No encontro, o democrata afirmou que há "amplo apoio" no Congresso por um possível legislação nessa área. "Acho que podemos fazer isso para o povo americano", disse.



Biden defendeu a importância de melhorar a cadeia produtiva, como forma de garantir a competitividade da maior economia do planeta diante do avanço da China. "Tenho dito isso há algum tempo já: a China e o resto mundo não estão esperando. Não há razões para que tenhamos que esperar", argumentou, citando carta recebida por ele de parlamentares dos dois partidos.



O presidente voltou a ressaltar a proposta de cerca de US$ 2 trilhões em investimentos a infraestrutura. "O plano que proponho vai criar milhões de empregos, reconstruir a América, proteger nossa cadeia de abastecimento e revitalizar a manufatura americana", destacou.