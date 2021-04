Protestos em Roma pelo fechamento de restaurantes devido à pandemia

Centenas de pessoas protestaram na capital italiana nesta segunda-feira (12) contra as semanas de fechamento dos restaurantes por causa da covid-19, restrições que muitos temem que continuarão depois de abril.



Os protestos de donos de restaurantes e outros em Roma acontecem depois dos protestos anti-confinamento recentemente na Itália.



A polícia anti-distúrbios confinou os manifestantes na praça central após bloqueá-los para que não chegassem ao Chigi Palace, onde se encontra o escritório do primeiro-ministro e onde acontecem as manifestações autorizadas.



Membros da extrema direita, erguendo bandeiras tricolores, se uniram ao protesto e alguns lançaram garrafas, bombas de fumaça e explosivos contra a polícia.



A Itália ordenou fechar todos os restaurantes, bares e cafés, que só podem vender para levar. As medidas de flexibilização recentes em algumas regiões nunca incluem a reabertura desses negócios.



Em coletiva de imprensa na quinta-feira, o primeiro-ministro Mario Draghi disse que espera que antes do fim do mês possa suavizar as medidas anti-covid, mas que precisa ter novas informações sobre a crise de saúde antes de decidir.