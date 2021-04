O agente que atirou no domingo (11) em um jovem negro nos subúrbios de Minneapolis confundiu sua pistola elétrica de imobilização com sua arma de fogo, segundo um comandante da polícia nesta segunda-feira (12).



"O policial pegou sua pistola no lugar do taser", disse Tim Gannon, o comandante da polícia da cidade de Brooklyn Center em uma coletiva de imprensa. "Foi um tiro acidental que resultou na trágica morte" de Daunte Wright.