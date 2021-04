Israel acusa o Irã de enganar seus cidadãos no Instagram para sequestrá-los

Os serviços secretos israelenses acusaram nesta segunda-feira o Irã de criar contas falsas de mulheres no Instagram para enganar e sequestrar cidadãos israelenses, depois que Teerã prometeu responder a um ataque imputado a Israel contra uma usina nuclear.



Segundo o Shin Beth, o serviço interno de inteligência israelense, que afirma ter conduzido uma investigação com o Mossad (serviço externo), autoridades iraniana criaram "perfis fictícios de mulheres" no Instagram "afirmando trabalhar no comércio internacional ou no turismo".



"Esses perfis entram em contato com cidadãos israelenses, organizam encontros românticos ou comerciais com eles no exterior [...] para enganá-los e sequestrá-los", disse o Shin Beth em um comunicado, especificando que essas atividades foram realizadas na Turquia, Europa, África e alguns países árabes.



As informações que conduziram a esta acusação contra o Irã "não podem ser compartilhadas com a mídia", disse um oficial israelense à AFP, que pediu anonimato.



"Pelo menos houve um caso de cidadão que foi ao exterior para ver alguém, mas foi avisado pelos serviços secretos e voltou ao país", acrescentou.



As autoridades iranianas culparam Israel nesta segunda-feira de sabotar o complexo nuclear de Natanz e prometeram "vingança".



No domingo, o Irã anunciou que um "incidente", classificado como ato "terrorista", foi registrado naquela instalação, no centro do país, que causou um "apagão", mas sem causar vítimas ou "contaminação".