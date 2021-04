Autoridades russas ameaçam alimentar Navalny, em greve de fome, à força

As autoridades russas ameaçam alimentar à força o opositor Alexei Navalny, que está em greve de fome em um centro penitenciário, anunciou nesta segunda-feira (12) a conta oficial no Twitter administrada por sua equipe.



"Pesa 77 quilos", ou seja, oito a menos desde que começou a greve de fome em 31 de março, destacou sua conta oficial no Twitter, administrada pela equipe do opositor de 1,89 metros de altura.



"Ao observar a seriedade da greve de fome, a administração (penitenciária) o ameaça diariamente com alimentação à força", disse outro tuíte.



A alimentação forçada de um prisioneiro na Rússia é autorizada por lei e pode ser feita por via oral, retal ou intubação. Esse tratamento é considerado uma forma de tortura por ativistas dos direitos humanos.



Navalny, de 44 anos, decidiu parar de se alimentar para protestar contra suas condições de detenção no Campo número 2 de Pokrov, 100 km a leste de Moscou, que é considerado um dos mais rígidos do país.



O ativista anticorrupção acusa a administração penitenciária de lhe negar acesso a um médico e "torturá-lo" o acordando no meio da noite. Anteriormente, ele já havia afirmado que sofria de fortes dores nas costas e havia perdido as sensações nas pernas.



- O opositor mais conhecido -



O opositor mais conhecido do presidente Vladimir Putin voltou à Rússia em janeiro, após cinco meses de convalescença na Alemanha, devido a um envenenamento que sofreu em agosto e pelo qual culpou o Kremlin.



Ao chegar em solo russo, ele foi imediatamente detido e mais tarde condenado a dois anos e meio de prisão por um antigo caso de fraude que ele considera como político.



Na semana passada, Navalny foi visitado na prisão por sua equipe de advogados, que denunciou a condição precária de sua saúde.



Os aliados e associados de Navalny exigem que ele seja transferido para um hospital. Mas o Kremlin alega que o prisioneiro não necessita de nenhum tratamento especial.



O governo dos Estados Unidos se mostrou preocupado com relatos sobre a deterioração da saúde de Alexei Navalny na prisão.



"Estamos preocupados com as notícias de que a saúde de Navalny está se deteriorando", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, na quarta-feira, acrescentando que Washington considera a prisão do oponente como "politicamente motivada e grosseiramente injusta".



Nesta segunda-feira, enquanto os russos comemoravam o 60º aniversário do histórico primeiro voo espacial de um ser humano realizado por Yuri Gagarin, parentes de Navalny pediram para que o adversário não fosse esquecido.



"As comemorações são muito boas, é claro", tuitou Lyubov Sobol, aliado de Navalny. "Mas um homem inocente está sendo torturado agora mesmo diante dos olhos de uma nação inteira."