O Irã anunciou nesta segunda-feira que está suspendendo "todo o diálogo sobre direitos humanos" e "cooperação" com a União Europeia, em resposta às sanções impostas pelo bloco contra oito autoridades iranianas acusadas de participação na repressão às manifestações de 2019.



As áreas de "terrorismo, de (luta contra o narcotráfico) e refugiados" serão particularmente afetadas, segundo um comunicado do ministério das Relações Exteriores iraniano.