Plataforma de ensino à distância na França é alvo de ciberataques da Rússia e China

A plataforma estatal de educação à distância da França foi vítima na semana passada de vários ataques cibernéticos procedentes da Rússia e China, informou uma fonte próxima à investigação nesta segunda-feira (12).



O Ministério Público de Paris abriu na semana passada uma investigação sobre uma série de ciberataques contra o Cned (Centro Nacional de Educação à Distância), que era tradicionalmente usado por alunos no exterior ou em áreas isoladas, e passou a ser usado também por parte de crianças e jovens afetados pelo fechamento das escolas devido à pandemia de covid-19.



O ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, disse na terça-feira passada que eram "ataques informáticos procedentes do exterior", sem dar mais detalhes sobre sua origem.



As crianças na França voltaram às aulas à distância na semana passada após o fechamento das escolas devido a um surto de covid-19.