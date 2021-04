Combates no leste da Ucrânia terminam na morte de dois soldados

Dois militares morreram em combates com os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia - anunciou o Exército nesta segunda-feira (12).



Um militar foi mortalmente ferido no sábado, e outro, na segunda-feira, informou o Exército em mensagens separadas.



A Ucrânia, que teme que o Kremlin busque uma desculpa para atacá-la, acusa a Rússia de concentrar mais de 80.000 soldados perto de sua fronteira ao leste e na Crimeia, anexada por Moscou em 2014.



Segundo as últimas estimativas, em torno de 41.000 soldados russos se encontram no leste da Ucrânia, declarou nesta segunda à AFP a porta-voz presidencial, Yulia Mendel.



Na Crimeia, 9.000 soldados se somaram, recentemente, aos 33.000 já presentes, completou.



Segundo Kiev, os separatistas também têm 28.000 combatentes e mais de 2.000 assessores e instrutores militares russos no território que controlam.



Frente ao aumento dos confrontos, o presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, solicitou uma conversa por telefone com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em 26 de março, mas ainda não recebeu resposta, disse Mendel.