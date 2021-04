Lasso se proclama vencedor das eleições presidenciais no Equador

O ex-banqueiro Guillermo Lasso se proclamou vencedor das eleições presidenciais do Equador nesta segunda-feira. O candidato agradeceu aos cidadãos após a votação por terem concedido a ele a vitória.



"Há anos tenho sonhado com a possibilidade de servir aos equatorianos para que o país progrida, para que todos possamos viver melhor", disse, em uma sala cheia de líderes e apoiadores, apesar da pandemia. "Hoje, vocês resolveram que seria assim."



Ao mesmo tempo, seu rival, o esquerdista Andrés Arauz, reconheceu a derrota em um pronunciamento a seus partidários. "Acreditamos que representamos e lutamos por ideias e valores, mas hoje é hora de avançar, temos que construir pontes e construir consensos", afirmou, convocando seguidores para que "voltem a ser um só Equador."



Com 93,38% dos votos apurados, Lasso conquistou 52,51% dos votos e Arauz, 47,49%.