Começa apuração no Peru; boca de urna dá primeiro lugar a Castillo

Os centros de votação fecharam neste domingo no Peru e teve início a apuração dos votos das eleições presidenciais e legislativas, enquanto a pandemia não dava trégua no país.



Os peruanos foram às urnas eleger um presidente entre 18 candidatos, sem favoritos. Uma pesquisa de boca de urna da empresa Ipsos dá o primeiro lugar ao professor e sindicalista da esquerda radical Pedro Castillo, com 16,1%, o que levaria ao segundo turno. Ele é seguido pelo economista de direita Hernando de Soto e por Keiko Fujimori (direita populista), ambos com 11,9%.



A comemoração já teve início na sede de campanha de Castillo, que fica na cidade de Cajamarca, mas o candidato pediu a seus apoiadores que mantenham a calma antes dos resultados oficiais, cuja primeira parcial está prevista para as 2h GMT desta segunda-feira.



O candidato Yohny Lescano, de centro-direita, que liderava as pesquisas antes da votação, disse que iria aguardar os resultados oficiais: "Mantemos a confiança."



IPSOS