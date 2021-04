Arauz se antecipa aos resultados e declara vitória no Equador

O esquerdista Andrés Arauz se antecipou aos resultados oficiais e se proclamou vencedor das eleições presidenciais deste domingo no Equador, em que enfrentou Guillermo Lasso.



Apoiado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Arauz dirigiu-se a simpatizantes após a votação discursando em um palanque montado no centro de Quito. O candidato citou uma suposta vantagem de 1,6% sobre Lasso: "Essa vitória, evidentemente, tem que ser ratificada pelos resultados oficiais, o que acontecerá muito em breve."



O Conselho Nacional Eleitoral começou a publicar os primeiros dados da apuração preliminar uma hora antes do previsto, mas em uma porcentagem mínima, que impede a projeção de alguma tendência.



A campanha de Arauz divulgou resultados de boca de urna da empresa Clima Social, que lhe dão 50,80%, contra 49,20% para Lasso. O esquerdista venceu com folga o primeiro turno, em 7 de fevereiro.



No Twitter, Arauz se reafirmou como vencedor: "Obrigado, Equador! Esta é uma vitória do povo equatoriano. Peço aos nossos delegados que se mantenham vigilantes, para cuidar de cada um dos nossos votos. Ninguém irá deter o curso da História."



Lasso não se pronunciou após o encerramento da votação.



