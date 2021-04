'Nomadland' se consagra no Bafta; Hopkins ganha prêmio de melhor ator

A duas semanas do Oscar, "Nomadland", da chinesa Chloe Zhao, triunfou neste domingo na premiação britânica do cinema, e Anthony Hopkins foi eleito melhor ator, por seu papel em "Meu Pai".



Chloe Zhao venceu o prêmio Bafta na categoria de melhor diretor, e seu road-movie "Nomadland" foi consagrado como melhor filme, enquanto Frances McDormand foi premiada como melhor atriz por seu papel no longa.



Vencedora do Globo de Ouro em fevereiro e primeira mulher a receber quatro indicações ao Oscar, a cineasta independente, 39, homenageou "a comunidade nômade que nos recebeu com tanta generosidade e compartilhou conosco seus sonhos e lutas. Gosto do que faço, e se isso significa que mais gente como eu pode viver seus sonhos, fico muito agradecida."



Nomadland já havia ganho ontem o renomado prêmio de melhor filme do Sindicato de Diretores dos Estados Unidos (DGA).



Anthony Hopkins, 83, foi premiado por sua interpretação de um idoso que sofre de demência em Meu Pai. Após a cerimônia, o ator, que está no País de Gales, disse que se sente orgulhoso de ter participado do filme, que chamou de poderoso.



Devido à morte do príncipe Philip, na última sexta-feira, o príncipe Williams, que apareceria em um discurso gravado, não participou da cerimônia.



- Ang Lee é premiado -



O cineasta Ang Lee, de "O Tigre e o Dragão", entre outros, recebeu o Bafta Academy Fellowship pelo conjunto da obra.



O prêmio de melhor atriz coadjuvante foi para a sul-coreana Youn Yuh-jung, 73, por "Minari". Já Daniel Kaluuya, 32, levou o troféu de ator coadjuvante, por "Judas e o Messias Negro".



O prêmio de "estrela ascendente" foi para Bukky Bakray, por "Rocks". Gritos de alegria foram ouvidos na casa da atriz após o anúncio. "Obrigada, meu Deus, obrigada aos mes pais", reagiu a jovem. O troféu foi o único conquistado pelo filme, que recebeu sete indicações.