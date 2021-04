Partido alemão de extrema direita AfD conclui programa para eleições

O partido alemão de extrema direita AfD concluiu neste domingo (11) a elaboração de seu programa para as próximas eleições, centrando sua campanha no fim das restrições pela pandemia, em uma linha mais rígida sobre a imigração e na saída da União Europeia.



No segundo dia do congresso em Dresde (leste), o partido anti-islã e anti-imigração votou a favor de uma proibição total da opção de reagrupamento familiar para os refugiados.



No dia anterior, o AfD acrescentou ao seu programa um pedido para a saída da Alemanha da UE, assim como o fim das restrições de combate à covid-19, as quais classifica como o símbolo de uma "política do medo".



O AfD tenta há vários meses se beneficiar da indignação causada na Alemanha pelas medidas, especialmente quando as eleições de setembro se aproximam, as primeiras em 16 anos sem que a atual chanceler Angela Merkel seja candidata.