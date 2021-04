Países do Oriente Médio com mais vacinados recuperarão seu PIB pré-covid em 2022

As economias do Oriente Médio e do Norte da África (MENA) que vacinarem mais pessoas contra a covid-19 voltarão aos seus níveis do Produto Interno Bruto anteriores à pandemia em 2022, disse neste domingo (11) o Fundo Monetário Internacional (FMI)



A instituição também elevou sua previsão de crescimento regional para 2021.



A região do Oriente Médio e Norte da África sofreu uma contração de 3,4% do PIB em 2020, segundo os últimos cálculos, devido à queda dos preços do petróleo e às medidas de confinamento para evitar a propagação do coronavírus.



Segundo o FMI, o crescimento vai se acelerar até 4% este ano, o que representa um aumento de 0,9 pontos percentuais em relação à sua última previsão do início de fevereiro.



Em seu relatório de perspectivas econômicas regionais publicado neste domingo, o FMI disse que espera que os níveis do PIB dos países com mais vacinas alcancem os níveis de 2019 no próximo ano, enquanto para os outros a recuperação acontecerá mais tarde, entre 2022 e 2023.



Após uma contração de 4,8% em 2020, espera-se que os estados do Golfo, ricos em petróleo, cresçam 2,7% neste ano.