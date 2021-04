Primeiro-ministro líbio viaja para Turquia na segunda-feira

Uma importante delegação líbia presidida pelo primeiro-ministro Abdelhamid Dbeibah viajará na segunda-feira (12) para a Turquia, que desempenha um papel-chave no conflito no país do norte da África, anunciou neste domingo a agência estatal turca Anadolu.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, receberá a delegação na sede presidencial em Ancara, que contará com 14 ministros e o chefe de Estado Maior líbio, informou à AFP a chancelaria turca.



As autoridades líbias devem abordar os tratados assinados entre seu país e a Turquia e o reforço da cooperação bilateral, segundo Anadolu.



Os observadores estimam que a composição desta delegação reflete a importância que Tripoli concede às suas relações com Ancara.



A Turquia era o principal apoio do Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e com sede em Tripoli, contra o poder de Khalifa Haftar no leste, com o apoio da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos.



Ancara enviou inclusive militares para a Líbia devido a um acordo assinado com o GNA.



No entanto, após anos de instabilidade desde a queda do governo de Muamar Gadafi em 2011, a Líbia conta desde março com um novo executivo de unidade nacional encarregado de dirigir o país até as eleições no final de dezembro.



Durante uma reunião no final de janeiro do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador interino dos Estados Unidos pediu à Turquia e à Rússia para começarem "imediatamente a retirada de suas forças" da Líbia.