Le Pen perderia para Macron, mas ganharia da esquerda em presidencial na França

A diretista Marine Le Pen ganharia a eleição presidencial de 2022 contra os candidatos de esquerda e ambientalistas, mas perderia contra candidatos de centro-direita e direita, entre eles o atual presidente Emmanuel Macron, segundo uma pesquisa neste domingo (11).



A um ano da eleição presidencial e com base em vários cenários, Le Pen, presidente do Agrupamento Nacional (AN), dominaria o primeiro turno com 25% a 27% dos votos, seguida pelo liberal Emmanuel Macron (23% a 28%), de acordo com a pesquisa Ifop-Fiducial para o jornal Journal du Dimanche e Sud Radio.



Porém, em um segundo turno dos dois finalistas da presidencial de 2017, o atual presidente francês renovaria seu cargo com 54% dos votos, cerca de 12 pontos a menos que o resultado obtido cinco anos antes.



Em uma eleição contra Le Pen, os possíveis candidatos da direita Xavier Bertrand e Valérie Pécresse teriam uma vantagem maior que Macron contra a candidata de extrema direita, com 59% e 55%, respectivamente.



Já contra os candidatos de esquerda, a presidente do AN (antigo Frente Nacional) empataria no segundo turno com a socialista Anne Hidalgo, atual prefeita de Paris, e ganharia do esquerdista Jean-Luc Mélenchon com 60% dos votos e do ambientalista Yannick Jadot com 53%.



Macron, de 43 anos, não expressou ainda sua vontade de concorrer a uma reeleição, mas todos os analistas consideram que voltará a se candidatar para um mandato de cinco anos.