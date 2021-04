Ismael Omar Guelleh é reeleito com 97,44% dos votos no Djibouti

Ismael Omar Guelleh foi reeleito na sexta-feira com 97,44% dos votos como presidente do Djibouti, um pequeno país estratégico do chifre da África o qual ele preside com mão de ferro há 22 anos.



"IOG", de 73 anos, se apresentou para um quinto mandato e, teoricamente o último, contra Zakaria Isamil Farah, um homem de negócios de 56 anos recém-chegado na política cujas chances de vitória pareciam nulas.



"Os resultados são os seguintes: 167.536 (votos) a favor do candidato da maioria, 4.408 a favor do candidato independente. O que nos leva a um sufrágio total de 171.944", declarou à AFP Alexis Mohamed, conselheiro especial do presidente.



Esses números confirmam um documento do ministério do Interior consultado pela AFP.



Em um comunicado anterior, o ministro do Interior, Moumin Ahmed Sheick, havia concedido 98,58% dos votos ao presidente.



Na eleição de 2016, Guelleh obteve 87% dos votos no primeiro turno.



Cerca de 215.000 eleitores inscritos (de uma população de 990.000 habitantes) foram convocados na sexta-feira para votar nos 529 colégios eleitorais do país, a maioria deles na capital, Cidade Djibouti.