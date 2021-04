O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II, disse neste sábado (10) que ele e a família real sentem "muita falta" de seu pai, o príncipe Philip, que morreu na sexta-feira aos 99 anos.



Em declarações feitas em sua casa, Highgrove House, no sudoeste da Inglaterra, Charles de 72 anos elogiou o "serviço de destaque prestado à rainha, à minha família e ao país" pelo príncipe Philip, a quem descreveu como "uma pessoa muito especial" que "teria ficado maravilhada com as reações e as coisas comoventes que estão sendo ditas sobre ele".