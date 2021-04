Argentina envia dois tigres brancos para santuário nos EUA

Dois tigres brancos de Bengala procedentes da Argentina chegam neste sábado (10) a um santuário no Colorado, Estados Unidos, com o objetivo de "melhorar sua qualidade de vida", informou o Ecoparque de Buenos Aires onde os animais residiam.



Rhiano, um macho de 14 anos e 195 kg nascido no antigo zoológico da capital argentina, e Cleo, uma fêmea de 12 anos que pesa cerca de 127 kg natural do "Elmvale Jungle Zoo" do Canadá, chegarão nesta tarde ao "The Wild Animal Sanctuary", um conhecido vasto santuário que resgata e cuida de grandes predadores.



A equipe deste parque localizado no bairro de Palermo treinou o casal de felinos "para que entrem voluntariamente nas caixas de viagem e possam transitar o caminho com o menor estresse possível", informou o secretário de Ambiente da Cidade de Buenos Aires, Eduardo Macchiavelli.



Mais de 890 transferências foram feitas desde o início da transformação do antigo zoológico de Buenos Aires em um parque ecológico.