O funeral do príncipe Philip acontecerá no próximo sábado 17 de abril às 15h00 no horário local (11h00 no horário de Brasília) na capela de São Jorge do Castelo de Windsor, a residência real onde o esposo de Elizabeth II morreu na sexta-feira, anunciou o Palácio de Buckingham.



A cerimônia privada será transmitida pela televisão e o príncipe Harry, atualmente na Califórnia, vai comparecer, mas sus esposa Meghan Markle, que está grávida, não. No início da cerimônia todo o país fará um minuto de silêncio.