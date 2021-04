Violência continua em Mianmar e ONU é convocada a interferir

Mais de 80 pessoas morreram em uma nova demonstração de violência e repressão do Exército de Mianmar neste sábado (10), enquanto o próprio embaixador do país pede uma "ação enérgica" da ONU contra a junta militar.



O embaixador de Mianmar na ONU, Kyaw Moe Tun, demitido pela Junta mas que permanece no cargo, pediu ao Conselho de Segurança da ONU para agir.



"Por favor, por favor, interfiram", pediu o embaixador, que também pede uma "área de exclusão aérea" para contra-atacar as agressões do regime contra as minorias, sanções contra a junta e um embargo de armas.



Desde o golpe militar de 1º de fevereiro que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi, Mianmar está afetada por protestos diários nos quais morreram ao menos 618 civis, segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos (AAPP).



A junta classifica as vítimas como "terroristas violentos" e contabilizou 248 mortos desde 1º de fevereiro, disse um porta-voz na sexta-feira.



Apesar do banho de sangue, os protestos e as greves continuam. Os manifestantes tentam frustrar a repressão com meios de ação alternativos.



Neste sábado, jogaram tinta vermelha nas ruas do centro de Yangon, perto da Pagoda Shwedagon, como parte de uma iniciativa chamada "Movimento Vermelho".



"Vamos nos unir e mostrar com valentia em vermelho que não permitiremos que o regime ditatorial nos governe", disse um estudante no Facebook.



Panfletos que diziam "Não nos governarão" foram espalhados em várias partes de Yangon. Em Mandalay (centro), foram colados na estátua do general Aung San, pai de Aung San Suu Kyi e herói da independência birmanesa.



A ex-líder civil Aung San Suu Kyi, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991, está incomunicável desde o golpe e é alvo de várias acusações judiciais.



As restrições da junta ao acesso à internet dificultam a circulação e a verificação das informações.



Apesar disso, neste sábado surgiram detalhes de um dia de violência em Bago (65 km ao nordeste de Yangon) que fez com que os moradores fugissem para as cidades próximas.



A AAPP confirmou que "mais de 80 manifestantes antigolpistas foram assassiandos pelas forças de segurança em Bago na sexta-feira".



Imagens gravadas na sexta-feira e verificadas pela AFP mostram os manifestantes esocndidos atrás de barricadas de sacos de areia, armados com armas caseiras.



As autoridades se negaram a deixar que socorristas se aproximassem dos corpos, segundo um morador. "Empilharam todos os corpos, colocaram em seu caminhão militar e os levaram embora", disse à AFP.



