Com morte de Philip, 'holofotes se voltarão para William', diz historiadora

O príncipe William (foto: OLI SCARFF POOL/AFP)

teve atuação fundamental na condução das crises da família real, ao lado da, mas tecnicamente sua morte não muda os papéis a serem exercidos daqui para frente. Confira os principais trecho da entrevista com Elena Woodacre, historiadora na Universidade de Winchester especializada em monarquias.Philip foi o marido consorte mais longevo neste país. E essa longevidade dedicada aos serviços reais foi o que o tornou tão importante. Ele não tinha nenhuma obrigação constitucional como marido da rainha, mas dedicou a vida para serviços de caridade, compromissos públicos e apoio à rainha.É claro a grande perda pessoal de um marido, pai, avô e bisavô. Como o príncipe Philip já havia se afastado dos deveres reais nos últimos anos, o impacto no funcionamento do dia-a-dia da família real será menor. No entanto, sua morte deixa outras cerca de 700 organizações das quais ele era patrono ou patrocinador sem alguém nesse papel importante.Deve haver um impacto em como a família real lidará com as próximas crises uma vez que Philip sempre se envolvia profundamente como chefe da família ao lado da rainha e tinha um papel importante em conduzir a família pelas dificuldades. Não ter suas opiniões, pensamentos e ideias em como a família real deve seguir adiante e lidar com mudanças circunstanciais pode ter um impacto importante na família no futuro.A morte do príncipe Philip não afeta de forma direta o título do príncipe Charles, claro, mas o torna o homem mais velho da família real agora e isso lhe trará mais responsabilidades. Ele também pode ter de assumir o papel de patrono ou patrocinador de algumas caridades e interesses do pai. Mas acredito que ele e outros integrantes da família já começaram a fazer isso quando o duque de Edimburgo se afastou dos deveres reais públicos nos últimos anos.Tecnicamente nada muda para a rainha em termos de seu papel e posição. A rainha Vitória passou a maior parte de seu reinado sendo viúva, embora tenha se afastado por muito tempo dos olhos do público após a morte do príncipe Albert. Ainda é incerto se a rainha vai se afastar dos deveres públicos, seja temporariamente durante um período de luto ou por um tempo maior como a rainha Vitória. No entanto, a rainha sempre teve de forma intrínseca o senso de dever e serviço, acredito que ela continuará desempenhando seu papel enquanto estiver apta, dada sua idade.Tecnicamente a morte do príncipe Philip não faz diferença para os papéis e títulos do resto da família real, é a morte da rainha que afetará isso. No entanto, William pode ser chamado a preencher um buraco se a rainha decidir participar de menos eventos públicos por conta do luto. Os integrantes mais jovens da família já assumiram mais protagonismo desde que o príncipe Philip se aposentou nos últimos anos e em razão da pandemia, já que a rainha não pode mais participar de tantos compromissos públicos e fica parcialmente em quarentena no palácio de Windsor. Acredito que, com a ausência de Philip e a idade avançada da rainha, os holofotes se voltarão mais para Charles e William.As informações são do jornal