Primeiro-ministro grego pede investigação rápida sobre assassinato de jornalista

O primeiro-ministro griego Kyriakos Mitsotakis pediu neste sábado (10) rapidez na investigação do assassinato de um jornalista, um crime condenado por autoridades europeias, partidos políticos gregos e organizações de imprensa.



"Por ordem do primeiro-ministro, a investigação vai se acelerar ao máximo", disse à imprensa o ministro de Proteção Cidadã, Michalis Chrysochoidis.



Giorgos Karayvaz, que trabalhava para o canal privado Star e dirigia o site de notícias bloko.gr, morreu baleado em sua casa em Atenas na sexta-feira.



Segundo fontes policiais, o jornalista, de 52 anos, recebeu vários disparos de duas pessoas que estavam em uma moto. No local foram encontradas 17 balas.



Este assassinato foi classificado como "crime de ódio" por Chrysochoidis.



O crime foi condenado pela Comissão Europeia e pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos.