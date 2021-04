O papa Francisco enviou uma mensagem de pêsames neste sábado (10) à rainha Elizabeth II pela morte de seu esposo, o príncipe Philip, falecido na sexta-feira, ressaltando sua dedicação "ao casamento e à família".



O papa argentino, em uma carta dirigida à rainha, destacou "a dedicação do príncipe Philip ao casamento e à família, sua eminente história de serviço público e seu compromisso com a educação e o progresso das futuras gerações".



"Para você e principalmente para todos os que choram a morte na esperança certa da Ressurreição, invoco as bênçãos do Senhor de consolo e paz", acrescentou Francisco à Elizabeth II.