Os preços do petróleo caíram levemente nesta sexta-feira, devido à evolução da pandemia em mercados de grande demanda, como a Índia, e à eventualidade de um aumento da produção iraniana.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 62,95 dólares em Londres, queda de 0,40%. Em Nova York, o barril do WTI para maio caiu 0,47%, a 59,32 dólares.