Criadora de 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge estrelará o próximo filme 'Indiana Jones'

A atriz e criadora da série "Fleabag", Phoebe Waller-Bridge, estrelará ao lado de Harrison Ford no novo filme "Indiana Jones" que chegará aos cinemas em meados de 2022, anunciou a produtora Lucasfilm nesta sexta-feira (9).



O quinto episódio da série, dirigido por James Mangold ("Ford vs. Ferrari"), foi anunciado como a última vez que o Ford, de 78 anos, interpretará o famoso arqueólogo.



A "nova aventura" contará com um "time dos sonhos de grandes cineastas de todos os tempos", incluindo os produtores Steven Spielberg - que originalmente iria dirigir o filme - e Kathleen Kennedy, disse Mangold em um comunicado à AFP.



"Quando você adiciona Phoebe, uma atriz deslumbrante, uma voz criativa brilhante e a química que ela sem dúvida trará ao nosso set, não posso deixar de me sentir tão sortuda quanto o próprio Indiana Jones", acrescentou Mangold.



A escalação culmina com a notável ascensão da atriz e escritora britânica Waller-Bridge, de 35 anos, que ganhou vários Emmys por "Fleabag", a bem-sucedida adaptação para a televisão de seu show solo sobre uma jovem solteira desiludida em Londres.



Waller-Bridge também é co-autora do thriller de espionagem "Killing Eve" e do filme de James Bond "007 - Sem Tempo para Morrer", adiado pela pandemia.



Ela já trabalhou com a Lucasfilm, interpretando o droid de aço L3-37 em "Solo: uma historia de Star Wars" (2018).



O quinto filme de Indiana Jones está em produção há anos, e a Disney, empresa-mãe da Lucasfilm, confirmou o retorno de Ford em dezembro.



Ford vestiu o chapéu e o chicote característicos do aventureiro pela primeira vez em "Os Caçadores da Arca Perdida", de 1981, alguns anos depois de alcançar a fama mundial como Han Solo no filme "Guerra nas Estrelas" original.



Três anos depois, "Indiana Jones e o Templo da Perdição" chegou, e em 1989 "Indiana Jones e a Grande Cruzada" foi lançado, com Sean Connery no papel do pai de Indy.



Demorou quase 20 anos para Ford estrelar o quarto filme, "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", que fez sucesso de bilheteria, mas recebeu críticas ruins.



O lendário compositor John Williams, que criou a famosa música-tema de Indy, irá compor a música do quinto filme, previsto para julho de 2022.



