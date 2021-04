Casa Branca buscará reforçar fabricação de semicondutores nos EUA

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (9) que realizará uma cúpula virtual com diretores de empresas afetadas pela escassez mundial de semicondutores, para estudar como reforçar sua produção nos Estados Unidos.



Neste encontro que acontecerá na segunda-feira, o governo de Joe Biden reunirá os presidentes de 19 grupos americanos ou implantados nos Estados Unidos, entre eles da Alphabet (matriz da Google), Intel, Ford, General Motors e TSMC.



Os participantes do encontro discutirão "medidas para reforçar a resiliência das redes de abastecimento americanas de semicondutores e outros setores chave", disse a Casa Branca.



A reunião será presidida pelo diretor do Conselho Econômico do governo, Brian Deese, e pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. A secretária do Comércio, Gina Raimondo, também vai participar, informou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



Reforçar a fabricação de semicondutores está dentro dos objetivos do plano de infraestrutura de Biden, apresentado no final de março.



A escassez desses componentes obrigou alguns fabricantes de automovéis a interromperem várias vezes suas linhas de montagem.



