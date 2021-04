EMA investiga vacina AstraZeneca por problemas em vasos sanguíneos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) declarou nesta sexta-feira (9) que está investigando um possível vínculo da vacina anticovid da AstraZeneca com um problema raro de vasos sanguíneos, assim como uma eventual relação entre a vacina Johnson & Johnson e coágulos sanguíneos.



Após a detecção de trombose que gerou preocupações em torno da vacina da AstraZeneca, a EMA analisa agora cinco casos da chamada síndrome de extravasamento capilar, caracterizada por uma "supuração de fluido nos vasos sanguíneos, que causa edema capilar e queda da tensão arterial".



O regulador de medicamentos da União Europeia afirmou também nesta sexta que iniciou uma análise de possíveis vínculos entre a vacina contra o coronavírus da Johnson & Johnson e coágulos sanguíneos após a informação de quatro casos, um deles mortal.



"Foram notificados quatro casos graves de coágulos sanguíneos raros com um nível baixo de plaquetas depois da vacinação com a vacina Janssen contra a covid-19 ", disse a EMA, referindo-se à filial europeia da gigante farmacêutica americana J&J.;



"Ainda não está claro se existe uma relação de causa" entre a administração das duas vacinas e os efeitos colaterais citados, reiterou a EMA.



A EMA afirma que após analisar os dados relacioandos a esses possíveis efeitos colaterais da AstraZeneca e J&J;, vai "decidir se é necessário adotar medidas regulatórias", que geralmente consistem em adicionar notificações sobre esses efeitos.



ASTRAZENECA