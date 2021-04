Ao menos 300 mortos em março em confrontos entre etnias na Etiópia

Ao menos 300 pessoas morreram em março na Etiópia em confrontos entre as comunidades Amhara e Oromo, duas das mais importantes do país, afirmou nesta sexta-feira uma fonte do governo.



"Nossos dados mostram que o número de mortos chega a 303, além de 369 feridos e 1.539 casas incendiadas", afirmou o mediador chefe para a Etiópia, Endale Haile.



A região de Amhara é majoritariamente habitada pelo grupo étnico de mesmo nome, o segundo mais importante da Etiópia, mas uma das partes afetadas por esta onda de violência é habitada pelos Oromos, a etnia mais numerosa do país.



O primeiro-ministro Abiy Ahmed chegou ao poder em 2018 após vários anos de manifestações contra o governo alimentadas pelos jovens Amhara e Oromo.



Mas sua gestão foi abalada pela violência entre diferentes grupos étnicos. Analistas temem que as eleições legislativas e municipais previstas para 5 de junho resultem no aumento dos distúrbios.