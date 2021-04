Polícia confirma 1 morto e 6 feridos em tiroteio no Texas

A polícia de Bryan, no Texas, afirmou no Twitter que o tiroteio na cidade nesta quinta-feira, 8, deixou sete vítimas, uma fatal e quatro transportadas em condições críticas ao hospital. As forças de segurança também divulgaram que o suspeito se encontra sob custódia, e que ele era uma antigo empregado da companhia que foi alvo do ataque, mas os motivos ainda não são conhecidos.



O governador do Texas, Greg Abbott, divulgou um comunicado afirmando trabalhar em conjunto para responder ao "ato criminoso". Segundo o republicano, os esforços foram mobilizados para a prisão do suspeito pelo tiroteio.



Mais cedo, Abbott havia escrito no Twitter que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "ameaçando" a segunda emenda do país, e que anunciou um "poder liberal para controlar as armas". "Não iremos permitir isso no Texas", afirmou. A mensagem veio após um pronunciamento do democrata sobre propostas para um maior controle de armas nos Estados Unidos.