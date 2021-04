Atirador deixa feridos em estabelecimento comercial no Texas

Várias pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 8, durante um tiroteio dentro de um estabelecimento comercial em Bryan, Texas, disse a polícia. O atirador não foi preso.



O tenente de polícia Jason James disse que várias pessoas ficaram feridas. No momento, não se sabe se há mortes.



A polícia já entrevistou funcionários, disse James, e as testemunhas identificaram um suspeito.



A cidade de Bryan fica a cerca de 160 quilômetros a noroeste de Houston. (Fonte: Associated Press)