FMI e BM planejam reuniões presenciais em outubro

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial planejam realizar suas reuniões anuais de outubro pessoalmente em Washington, mas provavelmente em um formato reduzido, disse a diretora-gerente do FMI Kristalina Georgieva nesta quinta-feira (8).



"Se tomarmos as projeções da vacinação, teremos a oportunidade de poder reunir nossos membros", disse Kristalina Georgieva em uma coletiva de imprensa.



Até o momento, esse é o "cenário base" e "nosso projeto" para outubro, explicou.



A líder do FMI, no entanto, não acredita que as reuniões previstas para daqui seis meses possam ter a escala de antes da pandemia, quando convocavam 10.000 participantes.



Há um ano, devido à propagação do coronavírus em todo o mundo, o FMI e o Banco Mundial foram obrigados a organizar suas tradicionais reuniões da primavera boreal de forma completamente virtual. Esse é o caso novamente esta semana.



"Dependemos, obviamente, da evolução da pandemia", insistiu. "Se alguém tivesse me dito em 13 de março do ano passado que hoje ainda estaríamos trabalhando virtualmente, eu não teria acreditado", disse.



"Sendo assim, só posso dizer que o nosso plano é ter as reuniões presencialmente em outubro", disse.