O governo espanhol bloqueou o iminente leilão de um quadro atribuído ao círculo do pintor José de Ribera, por suspeitar que na realidade seria do mestre italiano Caravaggio, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.



"Cultura declara que não é exportável um quadro que seria leiloado em Madri por suspeitar que pode ser de Caravaggio", escreveu o ministro no Twitter.



O quadro em questão é "A coroação de espinhos", um 'ecce homo' que seria leiloado durante a tarde pela casa madrilena Ansorena.