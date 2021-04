Governo sofre grande derrota nas eleições municipais de Seul e Busan

A oposição conservadora da Coreia do Sul conseguiu grandes vitórias nas eleições municipais de Seul e Busan, as duas principais cidades do país.



Esta é uma grave derrota para o Partido Democrata do presidente Moon Jae-in a um ano das eleições presidenciais, previstas para março de 2022.



As duas cidades concentram quase 25% da população sul-coreana. As eleições foram consideradas um termômetro do país.



Seul e Busan, que eram governadas pelo Partido Democrata, estavam sem comando desde o ano passado após escândalos sexuais, que provocaram o suicídio do prefeito de Seul, Park Won-soon, e a renúncia do prefeito de Busan.



Em Seúl, Oh Se-hoon, do Partido Conservador, recebeu 57,5% dos votos, contra 39,2% para o rival do Partido Democrata, anunciou a Comissão Eleitoral. Os conservadores venceram nos 25 distritos da capital.



A vitória dos conservadores foi ainda mais imponente em Busan, onde receberam 62,7% dos votos, contra 34,4% para os democratas.



A popularidade do presidente Moon e do Partido Democrata caiu muito nos últimos meses devido, em particular, ao aumento dos preços da habitação, ao aumento da desigualdade e a vários escândalos de corrupção e agressão sexual que envolvem altos funcionários.



"Aceito solenemente o castigo do povo", disse Moon, de acordo com um porta-voz da presidência.



Os resultados das eleições municipais contrastam com os números das legislativas do ano passado, quando o Partido Democrata obteve uma grande vitória e ampla maioria na Assembleia Nacional.