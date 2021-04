Espanha reserva vacina anticovid da AstraZeneca para maiores de 60 anos

A Espanha anunciou nesta quarta-feira (7) que reservará a vacina anticovid AstraZeneca para pessoas com mais de 60 anos, com base em relatórios sobre o vínculo com os poucos casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.



"Continuaremos com a vacinação de pessoas com mais de 60 anos", anunciou a ministra da Saúde da Espanha, Carolina Darias, em entrevista coletiva após reunião com autoridades regionais de saúde.



Horas antes, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) considerou que os trombos que as pessoas vacinadas sofreram deveriam ser considerados um efeito colateral "muito raro" do injetável do laboratório sueco-britânico.



Outros países europeus tomaram medidas semelhantes. A França e a Bélgica administrarão a vacina a pessoas com mais de 55 anos, enquanto a Itália, a Alemanha e a Holanda a reservarão para pessoas com mais de 60 anos.



A região espanhola de Castilla e León (noroeste) havia anunciado nesta quarta-feira a suspensão da vacinação com a vacina AstraZeneca como medida de precaução, enquanto esperava a decisão do regulador europeu.



Até hoje, as autoridades sanitárias espanholas administraram esta vacina a pessoas entre 18 e 65 anos, assim como aplicaram em trabalhadores essenciais com mais de 65 anos ainda em atividade.



O governo espanhol planeja vacinar 70% da população até o final de agosto. Até o momento, apenas 6,2% da população foi vacinada com duas doses, e um total de mais de 9,3 milhões de doses de injetáveis autorizados foram aplicadas.



O país soma oficialmente cerca de 76.000 mortes, por mais de 3,2 milhões de casos, e tem sido um dos mais atingidos na Europa.