A circulação noturna será proibida na Argentina a partir da próxima sexta-feira pelas próximas três semanas, medida que se aplica pela primeira vez no país em função do aumento exponencial dos casos de covid-19, anunciou o presidente argentino, Alberto Fernández, nesta quarta-feira (7).



"A circulação estará proibida entre 00h00 e 06h00 da manhã de cada dia. Dependendo das jurisdições, as autoridades só podem prorrogar esse horário em função das especificidades de cada local", informou Fernández em mensagem gravada da residência oficial de Olivos, onde o presidente encontra-se isolado por estar infectado com a covid-19.