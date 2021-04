Twitch vai expulsar usuários que cometam infrações tanto dentro como fora da plataforma

A plataforma Twitch anunciou nesta quarta-feira (7) que vai expulsar pessoas que cometeram crimes ou se envolveram em comportamento abusivo dentro e fora de seu popular serviço de streaming de vídeo.



Crimes graves cometidos por usuários, como extremismo violento ou pertencer a grupos de ódio, resultarão na expulsão da plataforma de streaming que pertence à Amazon e muito popular entre os fãs de videogame.



"Acreditamos que crimes graves cometidos por usuários do Twitch que ocorrem inteiramente fora da plataforma podem representar um risco de segurança substancial para a comunidade do Twitch", disse a empresa.



"Como resultado, emitiremos ordens contra as contas em questão, inclusive com a suspensão indefinitiva da primeira ofensa por comportamentos que possam ocorrer offline ou em outros serviços da internet", acrescentou.



A lista de violações que podem justificar a suspensão inclui atividades terroristas, ameaças de violência em massa, agressão sexual e ameaças a usuários ou funcionários do Twitch.



"Aplicaremos esses padrões mesmo se o alvo desses comportamentos não for um usuário do Twitch ou se a pessoa que participou do abuso não era um usuário do Twitch no momento em que cometeu o crime", continuou a plataforma.



Se o comportamento abusivo ocorreu há muito tempo e a pessoa passou por "um processo de reabilitação confiável", como uma sentença de prisão, uma suspensão poderá ser evitada, observou.