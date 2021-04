Diretores do Fed divergem sobre trajetória da inflação

Diretores do Federal Reserve (Fed) mostraram-se divididos quanto à trajetória da inflação nos Estados Unidos, alguns preocupados com um aumento de preços demasiadamente alto e outros considerando que a mesma será fraca, segundo as atas de sua última reunião, divulgadas nesta quarta-feira.



"A maioria dos participantes indicou considerar que os riscos sobre as perspectivas da inflação estão globalmente equilibrados", destacou o Fed. Alguns membros do Comitê de Política Monetária, no entanto, "assinalaram que as perturbações no abastecimento e a forte demanda poderiam fazer a inflação subir mais do que o esperado". Por outro lado, "vários participantes observaram que os fatores que contribuíram para uma inflação fraca poderiam pressioná-la para baixo mais do que o previsto.



A última reunião do comitê aconteceu nos dias 16 e 17 de março, no contexto de um mercado preocupado com uma eventual alta dos preços em meio à maior disponibilidade de dinheiro por parte dos americanos após os planos de estímulo econômico, à reabertura econômica com o avanço da vacinação e à dificuldade de abastecimento em vários setores.



O Fed prevê uma inflação de 2,4% em 2021, 2% em 2022 e 2,1% em 2023, em conformidade com sua meta de longo prazo, de 2%.