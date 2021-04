A empresa farmacêutica AstraZeneca destacou nesta quarta-feira (7) que as agências de medicamentos britânica (MHRA) e europeia (EMA) afirmam que os benefícios de sua vacina anticovid superam "amplamente" os riscos, apesar de as análises apontarem para um possível vínculo com trombose sanguínea.



"Globalmente, essas duas análises reafirmaram que a vacina oferece uma proteção de alto nível contra todas as formas graves de covid-19 e que esses benefícios continuam superando amplamente os riscos", disse o laboratório em seu comunicado.