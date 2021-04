Argentina se queixa ao Uruguai por voo militar britânico às Malvinas

O governo argentino apresentou uma queixa ao seu par do Uruguai por permitir o reabastecimento nesse país de um avião militar britânico em voo entre as Ilhas Malvinas e o Reino Unido, informou nesta quarta-feira (7) à AFP uma fonte da Chancelaria.



O avião, um Airbus A330 MRTT, partiu do arquipélago austral com destino ao Reino Unido e fez uma escala técnica em Montevidéu, o que viola acordos entre Argentina e Uruguai que limitam essa assistência a questões humanitárias porque a ONU reconhece que existe uma disputa sobre a soberania das ilhas, explicou a fonte sem especificar a data em que aconteceu o fato.



A Argentina reivindica a soberania das Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwich do Sul. Em 1982, travou uma guerra com o Reino Unido pela posse desses lugares, que culminou com a rendição das forças do ditador Leopoldo Galtieri e a morte de 648 argentinos e 255 britânicos.