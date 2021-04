Premiê do Paquistão é criticado por vincular estupro e roupas femininas

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, gerou polêmica em seu país e foi chamado de ignorante por ter estabelecido uma ligação entre o estupro e a maneira como as mulheres se vestem.



Em uma entrevista televisionada neste fim de semana, o ex-campeão de críquete estimou que os casos de estupro "aumentaram rapidamente" no mundo moderno, vendo isso como uma consequência normal "em qualquer sociedade onde a vulgaridade aumenta".



Ele então explicou que a razão pela qual as mulheres se cobrem no Islã é para escapar da tentação. "O próprio conceito de 'purdah' é evitar a tentação, nem todo mundo tem vontade de se afastar dela", disse ele.



O termo "purdah" refere-se à separação estrita dos sexos e à obrigação de pudor das mulheres em algumas comunidades muçulmanas ou hindus.



Centenas de pessoas assinaram uma petição online condenando declarações "objetivamente incorretas, nocivas e perigosas".



"A culpa é exclusivamente do estuprador e do sistema que favorece o estuprador, incluindo a cultura fomentada por certas declarações (como a de Khan)", diz o texto.



A Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, um órgão independente, declarou-se "chocada" com as palavras do primeiro-ministro.



Sua relatora especial considerou que constituía "desconcertante ignorância" das motivações para o estupro e que tinha o efeito de "responsabilizar os sobreviventes do estupro".



Grande parte do Paquistão vive sob um código patriarcal, baseado na noção de "honra", que sistematiza a opressão das mulheres. As vítimas de abuso sexual são frequentemente estigmatizadas e os estupros raramente são denunciados, enquanto as investigações não são conduzidas de maneira adequada.



De acordo com dados oficiais, apenas 0,3% dos casos de estupro no Paquistão terminam em condenação.