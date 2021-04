G20 debate reativação econômica e ajuda aos países pobres

Os ministros das Finanças do G20 e os líderes dos bancos centrais dos 20 países mais ricos do mundo se reúnem nesta quarta-feira (7) virtualmente para coordenar a reativação econômica e aumentar a ajuda aos países pobres mais atingidos pela pandemia do coronavírus.



A reunião, sob a presidência italiana, começou pouco depois das 12h00 (7h00 de Brasília) e também abordará a proposta da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, de introduzir um imposto mínimo global sobre a renda das empresas.



A iniciativa, que visa acabar com a competição por redução da carga tributária entre os países e pelo uso de paraísos fiscais pelas empresas, está entre os temas mais importantes da agenda.



A economia mundial deve se recuperar da pandemia mais rápido do que o esperado, com crescimento de 6% este ano, segundo anunciou o Fundo Monetário Internacional (FMI) na terça-feira.



No entanto, os países emergentes estão ficando para trás, devido aos recursos orçamentários limitados e às lentas campanhas de vacinação.



O grupo dos 20 países mais ricos do mundo provavelmente decidirá sobre uma moratória ao pagamento da dívida das nações mais pobres até o final do ano.



A moratória, que em outubro foi estendida até 30 de junho de 2021, teve um impacto bastante limitado.



Apenas 46 países, dos 73 indicados, solicitaram e obtiveram o diferimento do pagamento de juros, no valor de 5,7 bilhões de dólares.



- Propostas do FMI e dos EUA -



O G20 também deve apoiar a utilização de uma nova emissão de direitos especiais de saque (em inglês: Special Drawing Rights, SDR), proposta apresentada no final de março pela diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva.



A proposta consiste em uma alocação de SDR no valor equivalente a 650 bilhões de dólares que daria munição suplementar à instituição para ajudar os países a se recuperarem da crise provocada pela pandemia, "proporcionando liquidez adicional ao sistema econômico", segundo a líder do FMI.



Os ministros das Finanças do G20 também se pronunciarão sobre a proposta dos Estados Unidos de um imposto mínimo global para as empresas. O grupo pode apresentar uma proposta em julho.



A ideia foi promovida pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e recebeu um novo impulso esta semana, quando a secretária do Tesouro americano anunciou que buscaria um acordo no G20.



Nenhuma taxa foi decidida, mas as estimativas variam de 12,5% a 21%.



A reforma internacional teria dois componentes: a alíquota mínima e o estabelecimento de um sistema para modular os impostos corporativos com base nos lucros em cada país, independentemente da sede das empresas, o que provavelmente afetaria mais as gigantes da tecnologia.



Na última reunião do G20, realizada em fevereiro, os grandes geradores de dinheiro estabeleceram a meta de chegar a um consenso sobre um imposto digital até meados de 2021.