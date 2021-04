Taiwan acusou nesta quarta-feira a China de tentar atrair o Paraguai para mudar seu reconhecimento diplomático sobre a ilha em troca de vacinas contra o coronavírus.



O Paraguai é um dos 15 países que reconhecem oficialmente o governo de Taipé ante Pequim, que considera Taiwan parte do território chinês.



Pequim aumentou a pressão sobre Taiwan desde a eleição em 2016 da presidente Tsai Ing-wen, que rejeita que a ilha integre a China.



Desde então, o governo chinês conseguiu mudar a posição de sete aliados oficiais de Taiwan, incluindo Panamá, El Salvador e República Dominicana.



Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan disse que a China estava tentando cortejar o Paraguai com a promessa de vacinas, em um momento de protestos contra o governo de Assunção pela gestão da pandemia.



"Este é um período em que vemos que a 'diplomacia das vacinas' da China está atuando em muitas partes do mundo, especialmente na América Central e do Sul", disse Joseph Wu.



"O governo chinês foi muito ativo para dizer (...) que se o governo do Paraguai estiver disposto a romper os laços diplomáticos com Taiwan, o país poderá obter milhões de doses de vacinas da China", completou.



"Isto gerou muita pressão sobre o governo do presidente Mario Abdo Benítez e também gerou muita pressão sobre nós para encontrar o apoio necessário", disse Wu, antes de acrescentar que a oposição política do Paraguai está "muito disposta a vincular-se à China".



O Paraguai registrou até o momento 224.000 casos de covid-19 e 4.500 mortes, em uma população de sete milhões de pessoas.



As mortes aumentaram nas últimas semanas e protestos foram registrados contra o governo, incluindo uma tentativa frustrada de destituir Abdo Benítez em março.



O presidente atribui o atraso na vacinação a problemas do mecanismo Covax, apoiado pela OMS, que tem o objetivo de garantir acesso às vacinas aos países com menos recursos.



O Paraguai recebeu até o momento, além de 36.000 doses da AstraZeneca do dispositivo Covax, 4.000 doses da vacina russa Sputnik V e 20.000 da chinesa Coronavac doadas pelo Chile.



ASTRAZENECA